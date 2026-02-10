FOTO: EP | VÍDEO: Parlament de les Illes Balears

VÍDEO | Prohens, en el Parlament: "Viva Bad Bunny y vivan las personas que vienen a integrarse y a respetar nuestras leyes"

La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl se ha colado este martes en el pleno del Parlament balear después de que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, haya reivindicado el mensaje de positivo de orgullo y libertad frente a las políticas racistas de Donald Trump, que ha equiparado a las del Govern. La presidenta del Ejecutivo autonómico, la popular Marga Prohens, le ha respondido con un "viva Bad Bunny y vivan las personas que vienen a trabajar, contribuir, generar riqueza, integrarse y a respetar nuestras leyes". Más información