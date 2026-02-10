Parlament de les Illes Balears

VÍDEO | Prohens endurece su discurso contra la regularización: "Irene Montero ahora decide la política migratoria de España"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, eleva el tono del debate migratorio y acusa al Gobierno central de haber entregado la política de inmigración a la líder de Podemos Irene Montero. "Ahora decide la política migratoria de España", afirma Prohens en una intervención en la sesión del control al Ejecutivo en el Parlament, marcada por la confrontación ideológica y por una defensa cerrada de un modelo de inmigración "legal, ordenada y con garantías". Más información