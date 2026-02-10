Clínicas Udemax

Implantes en un día, la técnica que te devuelve tu sonrisa en una sesión

Los implantes dentales son la mejor solución cuando se produce la pérdida de una pieza dental tanto por higiene bucodental, como por funcionalidad y estética. Clínicas Udemax se ha especializado en la técnica de implantes en un día, que acorta los tiempos de espera, ya que en una sola sesión se coloca la raíz de titanio y las prótesis provisionales. De esta forma Udemax responde a los pacientes que desean solucionar los problemas bucodentales en el menor tiempo posible. Más información