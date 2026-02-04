Manu Mielniezuk

VÍDEO | El proyecto EUREKA realiza en el Aeropuerto de Palma la demostración de un sistema de gestión colaborativa para vertipuertos

El Aeropuerto de Palma ha acogido este miércoles la jornada Eureka Solution 2 Demo Day, en la que se ha presentado el marco de gestión de tráfico colaborativo de vertipuertos, una tecnología clave para integrar operaciones de aeronaves innovadoras de manera segura y eficiente en el espacio aéreo europeo y que en un futuro podría desarrollar diversos usos, entre los que destaca el transporte de material sanitario y órganos.