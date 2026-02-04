Secciones

VÍDEO | El proyecto EUREKA realiza en el Aeropuerto de Palma la demostración de un sistema de gestión colaborativa para vertipuertos

Manu Mielniezuk

El Aeropuerto de Palma ha acogido este miércoles la jornada Eureka Solution 2 Demo Day, en la que se ha presentado el marco de gestión de tráfico colaborativo de vertipuertos, una tecnología clave para integrar operaciones de aeronaves innovadoras de manera segura y eficiente en el espacio aéreo europeo y que en un futuro podría desarrollar diversos usos, entre los que destaca el transporte de material sanitario y órganos.

