VÍDEO | Prohens responde al PSOE tras alquilar un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar la oferta irregular: "En su cabeza era espectacular"

FOTO: B. Ramon | VÍDEO: Parlament de les Illes Balears

"En su cabeza era espectacular". Así responde la presidenta del Govern, Marga Prohens, al alquiler de un piso turístico ilegal de Airbnb por parte del PSIB-PSOE para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Baleares. La líder popular se muestra muy crítica con la iniciativa de los socialistas, la cual califica de "performance", durante el pleno celebrado esta mañana en el Parlament. Más información

