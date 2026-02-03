VÍDEO | Enero deja más de 300 litros en la Serra de Tramuntana y dispara las reservas de Gorg Blau y Cúber
Las abundantes lluvias de enero en Mallorca, con acumulaciones de hasta 309 litros en la Serra de Tramuntana, han disparado las reservas hídricas en los embalses de Gorg Blau y Cúber, según la última actualización que ha publicado Emaya, que sitúa el nivel conjunto en el 62,43%. El registro supera en 15,79 puntos porcentuales el correspondiente al 3 de febrero de 2025, hace ahora un año, y en 4,33 puntos el de la semana pasada. Más información
