VÍDEO | Enero deja más de 300 litros en la Serra de Tramuntana y dispara las reservas de Gorg Blau y Cúber

FOTO: EMAYA | VÍDEO: Redacción Digital

Las abundantes lluvias de enero en Mallorca, con acumulaciones de hasta 309 litros en la Serra de Tramuntana, han disparado las reservas hídricas en los embalses de Gorg Blau y Cúber, según la última actualización que ha publicado Emaya, que sitúa el nivel conjunto en el 62,43%. El registro supera en 15,79 puntos porcentuales el correspondiente al 3 de febrero de 2025, hace ahora un año, y en 4,33 puntos el de la semana pasada. Más información

