VÍDEO | Los Bombers de Mallorca incluirán a personal del 061 en sus equipos de rescate de montaña
Los Bomberos de Mallorca y el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 han realizado hoy una formación dirigida al personal sanitario para avanzar en su integración operativa en el Grupo de Rescate de Montaña (GRM). La iniciativa se enmarca en el acuerdo de colaboración entre ambos servicios para reforzar la atención sanitaria en rescates en entornos de montaña. Esta integración es una vieja reivindicación de la Federación de Montañismo para agilizar la asistencia médica de las personas accidentadas en lugares de difícil acceso. Más información
