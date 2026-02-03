Secciones

Es noticia
Profesor acoso alumnaPSOE alquila AirBNBAcceso menores redes socialesIncendio AlgaidaVales descuentos pequeño comercioRCD Mallorca
instagramlinkedin
VÍDEO | Los Bombers de Mallorca incluirán a personal del 061 en sus equipos de rescate de montaña

VÍDEO | Los Bombers de Mallorca incluirán a personal del 061 en sus equipos de rescate de montaña

Bombers de Mallorca

VÍDEO | Los Bombers de Mallorca incluirán a personal del 061 en sus equipos de rescate de montaña

Bombers de Mallorca

RRSS WhatsAppCopiar URL

Los Bomberos de Mallorca y el Servicio de Emergencias Sanitarias 061 han realizado hoy una formación dirigida al personal sanitario para avanzar en su integración operativa en el Grupo de Rescate de Montaña (GRM). La iniciativa se enmarca en el acuerdo de colaboración entre ambos servicios para reforzar la atención sanitaria en rescates en entornos de montaña. Esta integración es una vieja reivindicación de la Federación de Montañismo para agilizar la asistencia médica de las personas accidentadas en lugares de difícil acceso. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents