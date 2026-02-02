B. Ramon

VÍDEO | Así es el piso de alquiler turístico ilegal de Airbnb alquilado por el PSOE para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca

El PSIB-PSOE ha alquilado un piso ilegal que se anuncia en la plataforma de Airbnb para denunciar ante los medios de comunicación que sigue existiendo oferta irregular y no reglada en Mallorca. Un apartamento que cuesta alrededor de 160 euros la noche, según ha expresado el portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela. Más información