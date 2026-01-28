VÍDEO | Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: "Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 1 de febrero como protesta por el estado del instituto"
Los alumnos del IES Joan Alcover anuncian una huelga ante el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, por el estado de deterioro del centro. La reivindicación y la urgencia se han dado cita esta mañana en los pasillos del histórico instituto palmesano. Lo que debía ser una visita técnica del conseller para evaluar el cierre de una de las escaleras principales por riesgo de derrumbe, se ha convertido en un escenario de protesta estudiantil. Los alumnos, lejos de conformarse con sus promesas, han anunciado formalmente una huelga para el próximo 1 de febrero. Más información