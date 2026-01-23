VÍDEO | Así son los módulos de acogida temporal para migrantes instalados en el puerto de Palma
Un total de 472 personas migrantes han pasado desde principios de diciembre por el centro de primera asistencia y acogida temporal instalado en el puerto de Palma, en la estación marítima número 3. El recurso, concebido como un espacio de tránsito y no de acogida permanente, ha registrado picos de ocupación de hasta 102 personas, una cifra que, según ha dicho el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, "revela la necesidad de este tipo de instalaciones" en un territorio que se ha convertido en punto clave dentro de las rutas migratorias del Mediterráneo occidental.