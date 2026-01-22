Secciones

Es noticia
Barrera Familia March SóllerEscritores Lengua CatalanaCancelación Sant SebastiàArde un veleroCondena Reportaje Rey en Mallorca
instagramlinkedin
VÍDEO | Baleares lanzará este verano una app para que residentes y turistas conozcan la ocupación de las playas en tiempo real

VÍDEO | Baleares lanzará este verano una app para que residentes y turistas conozcan la ocupación de las playas en tiempo real

CAIB

VÍDEO | Baleares lanzará este verano una app para que residentes y turistas conozcan la ocupación de las playas en tiempo real

CAIB

RRSS WhatsAppCopiar URL

Baleares lanzará este próximo verano una nueva aplicación móvil para que residentes y turistas puedan conocer en tiempo real la ocupación de las distintas playas de las islas, así como la temperatura del agua y la bandera. Una información que se irá actualizando durante el día. Así lo ha anunciado esta mañana la presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su discurso en el marco de la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur). De esta forma, se sensorizarán 150 playas en todas las islas con una inversión en el ámbito de la innovación que alcanzará los cuatro millones de euros en los próximos dos años. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents