VÍDEO | El Govern presenta el exoesqueleto pediátrico para mejorar la movilidad de los niños con discapacidad motora grave
El Servicio de Valoración y Atención Temprana (SVAP) ha presentado este miércoles el exoesqueleto pediátrico Atlas 2030, una herramienta tecnológica de soporte a la marcha dirigida a niños de entre 3 y 10 años con discapacidad motora grave. Este dispositivo, desarrollado con tecnología española, se integra en el servicio público con el objetivo de tratar a pacientes con parálisis cerebral infantil (PCI) y atrofia muscular espinal (AME) de forma permanente, estimando una capacidad de atención de entre 50 y 70 usuarios anuales. Más información
Últimos vídeos
ACCIDENTE FERROVIARIO