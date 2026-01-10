Ana B. Muñoz

Lara Hernández, coordinadora general de Sumar: "Representamos la defensa de esas políticas que mejoran la vida de la gente"

Sumar reivindica su desembarco político en el archipiélago apelando a su experiencia directa de gobierno. La formación sostiene que su principal valor añadido es haber impulsado desde el Ejecutivo estatal algunas de las políticas sociales y laborales más relevantes de los últimos años —desde la subida del salario mínimo hasta los permisos de paternidad y maternidad— y defiende que ese mismo enfoque puede trasladarse a la realidad balear, con especial atención a la vivienda y a las condiciones materiales de vida de la ciudadanía. Más información