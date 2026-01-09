VÍDEO | Baleares amenaza con llevar a los tribunales el nuevo modelo de financiación si se limita el dumping fiscal
Baleares amenaza con llevar a los tribunales el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno central si se limita el dumping fiscal de las comunidades autónomas, tal y como ha deslizado esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Así lo ha expresado el portavoz del Govern, Antoni Costa, señalando que la autonomía financiera del archipiélago es una línea roja" que el Ejecutivo no permitirá que se traspase. El Govern autonómico señala que no permitirá la recuperación de impuestos en Baleares como el de Sucesiones y Donaciones, actualmente eliminado. Más información
