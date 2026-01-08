VÍDEO | Los trabajadores del aeropuerto de Palma vuelven a estallar contra Aena por el caos de las obras
Lo que para Aena es la recta final de una ambiciosa reforma destinada a mejorar la experiencia del pasajero en el aeropuerto de Son Sant Joan, para sus trabajadores se ha convertido en un 'vía crucis' laboral que roza la "precariedad". Tras las denuncias iniciales publicadas por este diario el pasado día 6, la situación en el aeródromo mallorquín lejos de amainar, se recrudece. Y es que no solo el personal de facturación y servicios, que ya denunció trabajar a menos de 15 grados, se ha quejado de la situación, trabajadoras de diferentes empresas y departamentos corroboran su testimonio y consideran "las malas condiciones" una "falta total de sensibilidad" por parte del gestor aeroportuario. Más información