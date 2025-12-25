B. Ramon

La Fuerza de Álvaro, tras tocarle el quinto premio de la Lotería de Navidad: "Mi madre me dijo que me llevaría a la Fórmula 1 sólo si nos tocaba la Lotería. Increíble"

Álvaro Díaz tiene 13 años y padece laminopatía congénita, que es una enfermedad rara que afecta a diez niños en España. Cada año sus padres juegan a la Lotería de Navidad con la fecha de nacimiento de su hijo, 25.412, también compran más décimos para vender con un donativo de tres euros para ayudar a la Fundación Andrés Marcio, que lucha contra la enfermedad rara que causa una distrofia muscular degenerativa, y el 22 de diciembre les tocó el quinto premio: “Nos vamos a ver la Fórmula uno a Madrid”. Más información