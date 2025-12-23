B. Ramon

VÍDEO | Descubren un túnel subterráneo en la ampliación de un instituto de Palma

Las obras de ampliación del instituto público de Ses Estacions, en la calle Marqués de Fontsanta de Palma, han descubierto la existencia de un túnel subterráneo que data de la Guerra Civil. Es un túnel que sirvió de refugio ante las bombas que se lanzaron sobre la ciudad. En realidad son dos pasillos subterráneos, que se construyeron de una manera independiente, pero que en un momento determinado se unieron. De momento se desconoce la fecha y la razón de dicha unificación. Más información