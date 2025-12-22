VÍDEO | El 77715, segundo quinto premio de la Lotería de Navidad, vendido en el Carrefour de la calle General Riera de Palma
El número 77715 ha resultado agraciado con el tercer/quinto premio del Sorteo de la Lotería de Navidad. Ha sido premiado con 60.000 euros en cada serie y 6.000 euros al décimo. El 77715 ha sido vendido en el Carrefour de la calle General Riera de Palma. Es el segundo quinto premio que se vende en los centros comerciales de Carrefour. El 23112 se ha vendido en el del FAN Mallorca. Más información
