Guillem Bosch

VÍDEO | El ‘despertar’ del gen FOXG1: cuando la ciencia ficción llama a la puerta de tu casa

En el complejo mapa de las enfermedades raras, el tiempo no se mide en minutos, sino en «hitos» que a menudo nunca llegan. Para David Campaner y Queta Socias, la vida cambió drásticamente cuando su hijo Oriol, que hoy tiene 14 años, apenas cumplía dos meses de vida. Lo que comenzó como una sospecha de padres —esa intuición visceral que a menudo choca con la frialdad de los manuales médicos— se convirtió en una odisea de catorce años que hoy, contra todo pronóstico, vislumbra una meta que hasta hace pocos días parecía de ciencia ficción: la cura genética. Más información