Marga Prohens reflexiona sobre su enfermedad en el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple

Con tan solo 19 años a Marga Prohens le diagnosticaron esclerosis múltiple. Hace un año, la presidenta balear le dio voz a su enfermedad a través de un vídeo en el que se abría públicamente. Un cortometraje emotivo. Ahora, reflexiona sobre cómo vive la enfermedad en su día a día y agradece estar bien rodeada. Una vivencia de la que Prohens, dice, que ha aprendido a no tener miedo.