VÍDEO | El Supremo confirma que los hoteleros de Baleares no pueden imponer las vacaciones a sus fijos discontinuos

Un «error» de estrategia de la patronal hotelera que va a tener un coste millonario para las empresas vinculadas al convenio del sector, entre las que se incluyen los bares y los restaurantes. Así ve el presidente de la asociación mallorquina Restauración-CAEB, Juan Miguel Ferrer, la sentencia del Tribunal Supremo que ha determinado que estas mismas empresas no pueden imponer a sus empleados fijos discontinuos las fechas en que van a poder disfrutar de sus vacaciones o la forma de compensarles por acudir a su puesto en días festivos, sino que van a tener que pactarlos como se hace con los contratados con carácter fijo.