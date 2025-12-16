CAIB

VÍDEO | El Hostal Términus estrena nueva vida: oficinas de transporte, cafetería y recuperación del refugio antiaéreo de la Guerra Civil

El Hostal Términus de la plaza España de Palma estrena hoy nueva vida después de años de abandono y degradación. El emblemático edificio se convierte en la sede de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), contando también con una cafetería remodelada abierta al público. Asimismo, también se rehabilita el antiguo refugio antiáereo de la Guerra Civil para que los ciudadanos puedan visitarlo. Una renovación del Hostal que se inició en febrero del año pasado y que ha supuesto una inversión de 3,7 millones de euros (IVA excluido), financiada con fondos del Factor de insularidad del Régimen Especial de las Illes Balears. Más información