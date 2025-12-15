Guillem Bosch

Marga Prohens inaugura la nueva sede de SFM en el antiguo Hostal Términus

El Hostal Términus de la plaza España de Palma estrena hoy nueva vida después de años de abandono y degradación. El emblemático edificio se convierte en la sede de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), contando también con una cafetería remodelada abierta al público. Asimismo, también se rehabilita el antiguo refugio antiáereo de la Guerra Civil para que los ciudadanos puedan visitarlo. Una rehabilitación se inició en febrero del año pasado y ha supuesto una inversión de 3,7 millones de euros (IVA excluido), financiada con fondos del Factor de insularidad del Régimen Especial de las Illes Balears. Más información