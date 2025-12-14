B. Ramon

Esther Romero, directora de Cáritas Mallorca: “Al mallorquín le cuesta mucho pedir ayuda”

La directora de Cáritas, Esther Romero, radiografía los nuevos perfiles de pobreza que aparecen en la isla y analiza los datos del IX Informe Foessa sobre la Exclusión y el Desarrollo Social, que constata una ligera reducción de la exclusión en Balears, pero advierte de que los precios desbocados de la vivienda impiden traducir esa mejora en un verdadero progreso del bienestar social.