B. Ramon

VÍDEO | Fallece el expárroco de Can Picafort Nicolau Pons, escritor prolífico y un jesuita atípico

“No sé si llegaré a los cien años, veremos…”, decía Nicolau Pons i Llinàs (Artà, 1927), quien ha fallecido a los 98 años en el hospital Juan March, conocido popularmente en Mallorca como Caubet. Periodista vocacional, sacerdote, escritor, divulgador, jesuita atípico… Pons deja atrás una vida intensa y una obra prolífica, que va desde recopilaciones de refranes y dichos populares hasta investigaciones históricas y de contenido religioso. En Mallorca Pons estuvo durante 22 años al frente de la parroquia de Can Picafort, donde cobró fama de ‘cura moderno’ y fundó la revista local, que marcó una época en el incipiente núcleo turístico.