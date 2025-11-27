Manu Mielniezuk

VÍDEO | Vox moviliza a sus bases en Palma para apuntalar la derogación de la Ley de Memoria Democrática: "España merece una verdad completa"

"Defendemos el derecho de todos los españoles a conocer la verdad". La ofensiva política de Vox contra la Ley de Memoria Democrática avanza a toda velocidad en Baleares. Tras pactar con el PP su derogación y forzar hace unas semanas el inicio del trámite en el Parlament, los de Abascal han convertido la batalla por el relato histórico en uno de los ejes de presión sobre su socio de gobierno. Ayer, Vox reunió a un centenar de militantes y cargos en la sede de la ONCE en Palma para reforzar su posición y blindar el discurso que justifica la eliminación de la norma impulsada por el Pacto de Progreso en 2018.