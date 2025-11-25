FOTO: CAIB | VÍDEO: Parlament de les Illes Balears

VÍDEO | Prohens convierte la sesión de control al Govern en un duelo en clave electoral: "Tienen un problema y se llama 2%"

El pleno del Parlament de este martes ha arrancado con un clima denso, casi eléctrico, en el que Marga Prohens ha entrado en escena con la convicción de quien siente que el tablero empieza a moverse. Apenas una semana después de amagar con un posible adelanto electoral en Baleares, la presidenta del Govern adopta sin disimulo el tono de campaña y edifica un relato de fortaleza institucional pese a gobernar, como recuerda ella misma, "en solitario y en minoría por voluntad propia". La sesión se ha convertido en un cara a cara triangular con los portavoces de PSOE y Més, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, a quienes interpela como si fueran ya antagonistas en un ciclo electoral incipiente. Más información