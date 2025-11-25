VÍDEO | El Moviment Feminista de Mallorca recorre las calles de Palma por el 25N bajo el lema 'El machismo mata, la lucha feminista nos sostiene''
Un año más, Palma vuelve a decir no a la violencia machista. La tarde de este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Moviment Feminista de Mallorca recorre las calles de Ciutat bajo el lema 'El masclisme mata, la lluita feminista ens sosté' , una marcha ajena, por tercer año consecutivo, a la organizada por la Coordinadora Transfeminista, que discurre bajo su propio itinerario.