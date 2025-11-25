B. Ramon

VÍDEO | La manifestación transfeminista también planta cara al machismo: "Nos están asesinando"

Centenares de personas han alzado la voz convocadas por la Coordinadora Transfeminista de Mallorca este martes por la tarde por el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las manifestantes han marchado desde la plaza de la Porta Pintada, donde decenas de personas se han ido concentrando desde antes de las 18.30 horas, con pancartas moradas, tambores y mensajes contra la violencia machista. La marcha ha comenzado a avanzar puntual por el centro de Palma en dirección a Cort, punto final del recorrido. Más información