Consell de Mallorca

VÍDEO | El Consell da el primer paso para eliminar las ayudas directas a la Obra Cultural Balear y Joves per la Llengua: "Fomentan el separatismo"

El Consell de Mallorca da el primer paso para eliminar las ayudas directas al catalán, una de las exigencias de Vox para aprobar los presupuestos de 2026. La institución insular ha aprobado esta mañana de manera inicial con el beneplácito de PP las cuentas autonómicas que suprimen por primera vez las subvenciones a la Obra Cultural Balear (OCB) y a Joves de Mallorca per la Llengua. Los de Abascal hicieron campaña asegurando que las eliminarían cuando gobernaran y en sus terceros presupuestos con los populares lo han logrado. Más información