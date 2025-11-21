VÍDEO | Recomendaciones del director insular de Emergencias y del jefe de bombers ante la llegada de la nieve a Mallorca
La llegada de la nieve a Mallorca este mes de noviembre hace previsible que un aluvión de personas se desplace este fin de semana a la Serra de Tramuntana para ver los copos en su plenitud. El director insular de Emergencias del Consell de Mallorca, Joan Fornàs, y el jefe de Bombers de Mallorca, Xisco Bonnín han lanzado una serie de recomendaciones y consejos para disfrutar de la nieve y minimizar los riesgos. Más información