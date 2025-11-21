@CanalIllesBalears

VÍDEO | El Govern exige a Sánchez que convoque elecciones tras la condena al fiscal general: "El fallo es una bomba para la Moncloa"

El Govern balear eleva el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que se conociera la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. La resolución judicial, insólita por afectar al máximo responsable del Ministerio Fiscal, ha provocado una reacción inmediata y contundente del Ejecutivo autonómico, que considera que el fallo marca un antes y un después en la legislatura. Más información