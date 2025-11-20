Redacción Digital

VÍDEO | Tres miradas desde Baleares a la muerte del dictador: "Sabíamos que se moría Franco, pero no el franquismo"

La muerte del dictador Francisco Franco, aquel 20 de noviembre de 1975, no irrumpió como un trueno liberador, sino como un silencio espeso que se extendió por toda España. Cincuenta años después, tres expolíticos de Baleares que vivieron el final de la dictadura desde lugares y circunstancias muy distintas reconstruyen el ambiente de aquellos días con la claridad que solo ofrece la memoria reposada: Miquel Rosselló, exdirigente del Partit dels Comunistes de Balears; Joan March, exsecretario de Organización del PSOE; y Joan Huguet, expresidente del Parlament, que por entonces era un joven estudiante en Madrid. Tres miradas diferentes, tres escenarios distintos, un mismo país suspendido en la incertidumbre. Más información