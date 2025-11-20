Manu Mielniezuk

VÍDEO | Así ha sido la exhibición de los perros guía de la ONCE en Palma

«Poneos un antifaz y, ahora, imaginad lo difícil que sería ducharos, preparar la comida o hacer la cama». Con este ejercicio arrancaba la exhibición de perros guía de la ONCE en el Polideportivo Municipal Germans Escalas. Vivir en la oscuridad no es fácil para nadie, pero gracias al entrenamiento y a su carácter, el mejor amigo del hombre puede convertirse en la luz que guía a las personas ciegas. El evento, organizado por la Fundación ONCE del Perro Guía, tenía como objetivo visibilizar el trabajo de acompañamiento y orientación que realizan estos animales con personas ciegas o con baja visión. Más de 300 personas, procedentes de distintos centros educativos de Palma y de la propia ONCE, asistieron a la demostración. Más información