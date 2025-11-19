FOTO: B. Ramon / VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Una madre musulmana exige en los tribunales el derecho de su hijo a recibir religión islámica en un colegio católico de Palma

Una mujer musulmana de Mallorca ha acudido a los tribunales para exigir el derecho de su hijo a recibir clases de religión islámica en un colegio católico de Palma, integrado en la red de centros concertados y, por tanto, financiados con fondos públicos. Esta insólita demanda se ha planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, alegando que se ha vulnerado el derecho fundamental a recibir clases de religión islámica en un colegio que se financia con fondos públicos. Inicialmente, esta petición se planteó ante la conselleria de Educación, aunque la familia de este menor musulmán no recibió respuesta por parte de la administración educativa. Por ello, se acudió a los tribunales para reclamar dicho derecho. Más información