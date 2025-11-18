VÍDEO | Vox, sobre la construcción en suelo rústico en Mallorca: "A las reuniones privadas con el PP habrá que ir con una grabadora"

"Está claro que a las reuniones privadas con el PP habrá que ir con una grabadora para que quede constancia de todo lo que se dice y todo lo que se acuerda". La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, estalla contra el Govern de Marga Prohens respecto a la construcción de vivienda en suelo rústico en Mallorca recogida en ley de medidas urgentes para desbloquear suelo aprobada por ambos partidos en el Parlament. Los de Abascal acusan a la presidenta y a su Ejecutivo de no haber habilitado las áreas de transición en los municipios donde gobiernan los populares porque "no quieren problemas" ante la llegada de las elecciones. Más información

