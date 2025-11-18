Parlament de les Illes Balears

VÍDEO | El Govern abre la puerta a que lleguen más universidades privadas a Baleares: "Creemos en la libertad, no obligaremos a nadie a ir a la pública"

El Govern abre la puerta a que más universidades privadas puedan llegar a Baleares. Así lo expresa el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, argumentando que el proyecto educativo del CEU San Pablo "no es el único que se quiere implantar" en el archipiélago. "Puede estar bien seguro que este Govern no pondrá palos en las ruedas a los proyectos que quieran instalarse en estas islas", asegura Costa en respuesta a la pregunta lanzada por el diputado del PSIB-PSOE, Carles Bona, en el pleno celebrado esta mañana en el Parlament. Más información