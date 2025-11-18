Parlament de les Illes Balears

Prohens amenaza por primera vez con adelantar las elecciones en Baleares: "Temblarían todos"

Por primera vez desde que llegó al Consolat, Marga Prohens ha abierto explícitamente la puerta a un adelanto electoral, una posibilidad que siempre había negado y que, en teoría, no debería producirse hasta mayo de 2027. "Temblarían todos ustedes si hoy convoco elecciones", ha asegurado la presidenta en el pleno, elevando el tono político en plena batalla por el techo de gasto y los presupuestos. La dirigente popular ha hecho estas declaraciones mientras el PP se prepara para unos meses de vértigo con elecciones autonómicas en Extremadura, Castilla y León y Andalucía. Más información