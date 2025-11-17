Daniel García, Xavi Bernal y Ferran Pinel

VÍDEO | Rumbo a Bruselas desde el IES Nou Llevant: ‘See you soon’

Desde el IES Nou Llevant se puede volar muy, pero que muy alto y llegar a Bruselas por obra y arte de la creatividad de sus alumnos y de una iniciativa de su profesorado respaldada por las eurodiputadas mallorquinas Rosa Estarás y Alicia Homs. Treinta estudiantes del instituto palmesano desde 2º de la ESO a 1º de bachillerato se han ganado viajar a Bruselas del 17 al 19 de noviembre. «Son dos noches, pero como que fueran tres días», explica Ferran Pinel. Él, junto a sus dos compañeros de 2º A Daniel García –«llámame Dani»–y Xavi Bernal, quien tiene clarísimo, con 13 años, qué será de mayor —«director de cine, de terror»— son los ganadores de un concurso de vídeos sobre la Unión Europea que ideó el instituto para poder elegir a la treintena que visitará Bruselas. Junto con ellos irán «cinco profesores valientes», bromea Pilar Velilla, la docente tras esta iniciativa que el curso pasado debutó como coordinadora de proyectos internacionales. Más información