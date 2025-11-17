VÍDEO | Escarrer celebra la contratación de 46 migrantes extutelados en uno de sus hoteles de Canarias
Meliá Hotels International ha sido la primera compañía hotelera que se ha sumando al programa Urdimbre del Gobierno de Canarias, que apoya la inserción laboral de migrantes que llegaron al archipiélago siendo menores y al cumplir 18 años tuvieron que dejar los centros de acogida. Gabriel Escarrer,presidente y consejero delegado de la hotelera mallorquina, celebra la contratación de 46 jóvenes extutelados en uno de sus establecimientos. "Me siento muy orgulloso" porque los hoteles son también "un elemento de convivencia y cohesión social e inclusividad con sus comunidades". Más información