Guillem Bosch

VÍDEO | La AECC y Sonrisa Médica presentan una campaña conjunta para sensibilizar sobre el impacto del tabaco

La Asociación Española Contra el Cáncer en Illes Balears y Sonrisa Médica se unen en una campaña conjunta en redes sociales con el objetivo de promover el cumplimiento de la normativa antitabaco en los espacios públicos y recordar que respirar aire sin humo es una forma de cuidarse y de cuidar a los demás. La acción, protagonizada por los payasos y payasas de Sonrisa Médica junto al Voluntariado de la Asociación, utiliza el humor, la cercanía y la reflexión para poner de relieve los riesgos del tabaco y de sus nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos y los vapers. Más información