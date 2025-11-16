VÍDEO | Tomeu Canyelles: «El consumo de drogas sigue al ciclo económico: opiáceos en recesión, cocaína en bonanza»
El historiador Tomeu Canyelles (Pòrtol, 1984) acaba de publicar Cavalcar l’abisme. La cultura de la droga a les Illes Balears, donde explica la evolución de las sustancias estupefacientes en las islas: «Vivimos con una red de ocio tan poderosa que es lógico que exista una cultura recreativa». Más información
