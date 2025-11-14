Guillem Bosch

VÍDEO | Protesta de los profesores de los colegios concertados frente al Consolat

Alrededor de unos 40 trabajadores de los colegios concertados de Baleares se han concentrado esta mañana frente al Consolat, para protestar contra el Govern. Convocados por los sindicatos USO y Stei, de ideologías muy distintas, estos empleados públicos exigen al Ejecutivo que cumpla sus compromisos económicos y les abone la subida salarial que fue congelada en el año 2020, por el Ejecutivo de Armengol, cuya decisión ha sido declarada nula por los tribunales. Más información