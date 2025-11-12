Congreso - Canal Parlamento

VÍDEO | Sánchez exigirá a Baleares que ceda a Madrid sus datos de Sanidad, Dependencia y Educación: "Se acabó vender los derechos de los ciudadanos a la empresa que pague mejor"

Pedro Sánchez, exigirá a Baleares y al resto de comunidades autónomas que cedan a Madrid sus datos de Sanidad, Dependencia y Educación para "conocer dónde están yendo a parar los recursos públicos que se están transfiriendo desde el Gobierno de España". Así lo ha anunciado esta mañana el presidente en el Congreso de los Diputados en un discurso donde ha sido muy crítico con la gestión de los gobiernos autonómicos liderados por el PP. Más información