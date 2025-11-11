VÍDEO | Así ha sido la Festa de la Llum 2025
La Catedral de Mallorca ha vivido uno de sus amaneceres más esperados: la Festa de la Llum, el fenómeno solar que solo ocurre dos veces al año y que convierte el interior del templo en un escenario de luz y color. Desde las 8.00 horas de este martes 11 de noviembre, unas 1.500 personas han presenciado cómo el sol atravesaba el rosetón mayor del templo, proyectando su reflejo exacto sobre la pared opuesta y formando el célebre “doble rosetón”. Más información