VÍDEO | Prohens defiende a la consellera de Salud ante las críticas por su gestión: "Se han acabado Gaza y la flotilla maravilla, ahora toca sanidad"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha protagonizado este martes una defensa sin ambages de su consellera de Salud, Manuela García, tras las críticas de la oposición por la gestión sanitaria de su Ejecutivo en cuestiones como las listas de espera o la polémica con las nuevas ambulancias que no pueden ser conducidas por los técnicos de las islas.