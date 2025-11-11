Así han sido liberadas 34 tortugas marinas nacidas este verano en la playa de Can Pere Antoni

Manu Mielniezuk

Manu Mielniezuk

El acto, celebrado a las 17:00 h en la misma playa donde se localizó el nido, ha contado con la presencia de la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres; el director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, Sebastià Pujol; así como representantes del COFIB, la Fundación Palma Aquarium, el LIMIA, la Fundación Natura Parc y voluntarios que han colaborado en la vigilancia del nido y el seguimiento de las crías. El nido se detectó en la playa de Can Pere Antoni el pasado mes de julio y contenía 77 huevos, Más información

