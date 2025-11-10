Manu Mielniezuk

VÍDEO | Una segunda oportunidad para Larrick: El paciente covid de Son Espases que vuelve para salvar vidas

La sala Domum del Hospital Universitario Son Espases, testigo habitual de la crudeza de la salud, se ha transformado este lunes en un escenario de emoción y gratitud. El protagonista de estas letras no es un médico, ni una persona de renombre, se trata de un paciente, Larrick Ebanks, cuya historia de supervivencia a la Covid-19, tras ingresar en diciembre de 2021 y recibir el alta de la UCI en abril de 2022, se convierte ahora en un acto de altruismo que salvará vidas. En una rueda de prensa cargada de sonrisas, besos y abrazos, Larrick, ciudadano británico que reside en Baleares, ha hecho pública su promesa: la donación de un nuevo equipo ECMO (Oxigenación por Membrana Extracorpórea) al centro hospitalario que le rescató de las garras de una neumonía bilateral grave. Más información