Bernardo Arzayus

VÍDEO | Las Hermanas Oblatas cumplen un siglo en Mallorca acogiendo sin juicio a las mujeres en situación de prostitución

Durante cien años, la presencia de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor en Mallorca ha sido un faro en las sombras más profundas de la marginación. No se trata solo de un aniversario, sino de un siglo de tocar vidas rotas, de ofrecer refugio y de susurrar dignidad en los oídos de miles de mujeres atrapadas en la red de la prostitución y la trata. Desde su llegada a la isla en 1924, la esencia de su trabajo ha sido el encuentro sincero, la mano tendida y la fe inquebrantable en la posibilidad de un futuro. Su labor ha sido una constante declaración de guerra contra la exclusión, adaptándose sin descanso a las dinámicas sociales que condenan a estas mujeres a la vulnerabilidad. Más información