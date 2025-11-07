FOTO: Consell de Mallorca / VÍDEO: Agenciacom

VÍDEO | El II encuentro internacional de mujeres electas aborda paridad, innovación y resistencia

Palma se convierte estos días en el epicentro del debate sobre el liderazgo político femenino con la celebración del II Encuentro Internacional de Mujeres Electas, organizado por el Fons Mallorquí de Cooperació con el apoyo del Consell de Mallorca. El evento, que tiene lugar en la Cambra de Comerç de Mallorca los días 6 y 7 de noviembre, constituye un espacio de aprendizaje y fortalecimiento para y por mujeres electas, ya que renúne a más de una veintena de líderes, expertas y representantes institucionales de Europa, África y América Latina. El objetivo es debatir sobre liderazgo, igualdad, paridad e innovación en la gestión pública local, en un marco de reflexión y cooperación internacional con perspectiva de género. Más información